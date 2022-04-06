Як пише Politeka.net, українці вже 42-ту добу захищають свою землю від Російський окупаційних військ. Ворог не тільки зупинений, але і відкинутий назад у багатьох областях. А сьогодні, шостого квітня, стало відомо, що росіяни обстріляли Сєвєродонецьк в Луганській області. Про це повідомив глава регіону Сергій Гайдай у своєму тг-каналі.
"Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк-палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.
Артилерійські обстріли старих районів міста російська армія здійснила сьогодні вдень, 6 квітня", - написано було в публікації.
Також Гайдай зазначив, що Лисичанськ і Рубіжне теж сьогодні були обстріляні росіянами.
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