Українські воїни продовжують бої за місто-герой Маріуполь, віддаючи за нього свої життя. У Маріуполі загинув військовий з полку "Азов" Ярослав "Махач" Бригинець. На момент смерті йому було всього 20 років.
Про це в Instagram розповів його побратим.
Молодий хлопець загинув, коли витягував друзів, що потрапили під обстріл російських окупантів.
"Ти завжди бився до кінця... Витягував друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав що не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться... Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити! Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав про Ярослава побратим.
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Ярослав Бригинець народився в 2002 році. 13 лютого 2021 року боєць брав участь у турнірі з боксу в Маріуполі і посів перше місце.
Цей захід традиційно щорічно організовує полк" Азов", щоб віддати честь одинадцяти азовцям, загиблим під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції 2015 року.
Нагадаємо, окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.
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