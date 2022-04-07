Одне з відео, на якому нарізані різні моменти з життя життєлюбного юнака, стало дуже популярним, коли його розмістили в TikTok.

Українські воїни продовжують бої за місто-герой Маріуполь, віддаючи за нього свої життя. У Маріуполі загинув військовий з полку "Азов" Ярослав "Махач" Бригинець. На момент смерті йому було всього 20 років.

Про це в Instagram розповів його побратим.

Молодий хлопець загинув, коли витягував друзів, що потрапили під обстріл російських окупантів.

"Ти завжди бився до кінця... Витягував друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав що не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться... Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити! Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав про Ярослава побратим.

Ярослав Бригинець народився в 2002 році. 13 лютого 2021 року боєць брав участь у турнірі з боксу в Маріуполі і посів перше місце.

Цей захід традиційно щорічно організовує полк" Азов", щоб віддати честь одинадцяти азовцям, загиблим під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції 2015 року.

Нагадаємо, окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.

Як повідомляла Politeka, від ворожого снаряда загинув 10-річний син рекордсмена України.

Також Politeka писала, що у боях за Україну поліг військовий, який пройшов Іловайськ і Дебальцеве.