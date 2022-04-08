У ніч на 8 квітня російські окупаційні війська в Маріупольському торговому порту обстріляли криголам "Капітан Білоусов" з цивільним екіпажем на борту. Про це повідомили в Telegram полку "Азов", який зараз захищає Маріуполь.
В результаті дій противника загинула одна людина, також є поранені.
Українські військові підкреслили, що путінські вбивці продовжують знищувати порт міста, навіть незважаючи на те, що в ньому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами.
Російські окупанти вже не вперше обстрілюють цивільні судна в Маріуполі. Так, 5 квітня, під час нічного обстрілу Маріуполя російські окупанти потрапили в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки.
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Корабель, що стояв біля одного з причалів, почав тонути, є поранений член екіпажу. Приліт спричинив сильні пошкодження та пожежу в машинному відділенні.
Нагадаємо, в обложеному Маріуполі обірвалося життя видатного українця.
Як повідомляла Politeka, окупанти в Маріуполі збиралися штурмувати будівлю СБУ, переодягнувшись у форму Нацгвардії.
Також Politeka писала, що у Маріуполі окупанти незаконно вивезли лікарів і хворих людей з лікарні.