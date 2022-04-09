У Чернігівській області окупанти зробили штаб у церкві, яка є пам’яткою архітектури, та розстрілювали там людей. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Наразі піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети в селах Ягіде та Лукашівка.

«Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки… Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "освободітєлі" на нашу землю... Непробачимо. Ніколи», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус закликав жителів Чернігова і області поки не поспішати з поверненням додому.

"Шановні мешканці Чернігівщини, особливо чернігівці і мешканці населених пунктів, які поруч, ми зараз дивимось на той трафік, який є і бачимо щире бажання мешканців повернутись до своїх домівок. Плюс є багато запитів на повернення, дзвінків і повідомлень. Не треба цього зараз робити", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в Краматорську, а сьогодні над Чернігівщиною: окупанти вдарили "Точкою-У" з Білорусі.

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