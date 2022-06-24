Все сталося вранці в п'ятницю, 24 червня. Вижити зраднику не вдалося.
Про ліквідацію Савлученка повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
"У наших партизан ще одна перемога — вбито «начальника Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА» Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником! Разом до Перемоги!", — розповів представник ОВА.
Згодом російські окупанти підтвердили пропагандистським ЗМІ, що Савлученко загинув внаслідок "теракту".
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Відзначимо, Савлученко був членом молодіжної організації "Нова Русь", проросійським активістом із партії Шарія. Був також на першому засіданні "комітету з порятунку області" разом із іншими колаборантами.
Нагадаємо, російський військовий літак впав і загорівся відразу після взльоту.
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