Через сильний штурм, що вирує в російському Сочі вже другий день, машини з людьми віднесло в море.

Кадри НП опублікували російські ЗМІ в своїх телеграм-каналах. Як повідомляється, 24 червня в Сочі селем віднесло в море два автомобілі. У цей момент в них знаходилися в цілому вісім чоловік.

Семеро людей зникли безвісти. За інформацією росЗМІ, серед них є діти. В даний момент пошуками на місці НП займаються рятувальники. Тіло ще одного пасажира авто знайшли в морі.

Одне з відео з місця події зняла жінка, яка судячи з усього перебувала в машині в момент НП. Їй вдалося врятуватися, проте незрозуміло, чи був в її машині ще хтось із зниклих безвісти людей.

"Он він, мій УАЗик! Он він, одні коліщатка стирчать", - крізь сльози вимовляє жінка.

Найсильніший смерч обрушився на російське прибережне місто ще 23 червня. Він встиг принести з собою багато руйнувань: ламав дерева і навіть зніс одне кафе. Шторм супроводжується зливами, грозою, градом і шквалистим вітром.

Нагадаємо, на російський курорт обрушився водяний смерч.

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