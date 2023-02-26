Протягом доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів на Донеччині.

Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

Окупанти вели вогонь з авіації, ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об‘єкти – 18 житлових будинків, адмінбудівлі, міськраду, школу, амбулаторію.

Дев’ять зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, «Градів» та артилерії. Пошкоджено інфраструктуру, травмовано місцевого мешканця.

З авіації ворог також вдарив по Краматорську, поцілили в 11 приватних будинків та амбулаторію, є поранений.

Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі і травмовані у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Евакуйовано ще 82 людини, з початку обов’язкової евакуації - понад 44 810 осіб, серед них 6165 – діти, 2265 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, під ворожий обстріл потрапили три райони Харківщини: що відомо про постраждалих.

Крім того, стали відомі подробиці прориву ТЕЦ в Херсоні внаслідок обстрілу.

Також Politeka.net писала, на яких напрямках зараз ворог зосереджує свої зусилля для наступу.