Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Красногорівка, Дружківка, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Карлівка, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.
Окупанти вели вогонь з авіації, ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії, танків.
Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об‘єкти – 18 житлових будинків, адмінбудівлі, міськраду, школу, амбулаторію.
Дев’ять зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, «Градів» та артилерії. Пошкоджено інфраструктуру, травмовано місцевого мешканця.
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З авіації ворог також вдарив по Краматорську, поцілили в 11 приватних будинків та амбулаторію, є поранений.
Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі і травмовані у Бахмуті.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Евакуйовано ще 82 людини, з початку обов’язкової евакуації - понад 44 810 осіб, серед них 6165 – діти, 2265 – люди з інвалідністю.
Нагадаємо, під ворожий обстріл потрапили три райони Харківщини: що відомо про постраждалих.
Крім того, стали відомі подробиці прориву ТЕЦ в Херсоні внаслідок обстрілу.
Також Politeka.net писала, на яких напрямках зараз ворог зосереджує свої зусилля для наступу.