Як передає Politeka.net, на станціях київського метрополітена наразі не працюють комплекси самообслуговування.
В КМДА терміново попередили пасажирів і запевнили, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.
Також українцям пояснили, що наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою.
Крім того, це можна зробити мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
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Нагадаємо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.
18 підземних станцій Київського метрополітену облаштовано додатковими модульними лавами.
Інтервали руху поїздів у пікові години становлять 4-5 хвилини, у міжпік – 8-10 хвилин.
Також українців попереджали, що на станціях «Дружби народів» та «Шулявська» тривають почергові капітальні ремонти ескалаторів.
Минулого тижня столичним метро скористалися майже 3,9 мільйона пасажирів, із яких 954 тисячі – пільговики.
Також нагадаємо, що в Києві людину розстріляли і жорстоко побили прямо на вулиці.
Раніше стало відомо, що у Києві влаштували розправу над 16-річним.