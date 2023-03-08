Ранок 8 березня почався з несподіваних технічних проблем, з якими стикнуться тисячі українців.

Як передає Politeka.net, на станціях київського метрополітена наразі не працюють комплекси самообслуговування.

В КМДА терміново попередили пасажирів і запевнили, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

Також українцям пояснили, що наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою.

Крім того, це можна зробити мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

18 підземних станцій Київського метрополітену облаштовано додатковими модульними лавами.

Інтервали руху поїздів у пікові години становлять 4-5 хвилини, у міжпік – 8-10 хвилин.

Також українців попереджали, що на станціях «Дружби народів» та «Шулявська» тривають почергові капітальні ремонти ескалаторів.

Минулого тижня столичним метро скористалися майже 3,9 мільйона пасажирів, із яких 954 тисячі – пільговики.

Також нагадаємо, що в Києві людину розстріляли і жорстоко побили прямо на вулиці.

Раніше стало відомо, що у Києві влаштували розправу над 16-річним.