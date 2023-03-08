Як передає Politeka.net, на станціях київського метрополітена наразі не працюють комплекси самообслуговування.

В КМДА терміново попередили пасажирів і запевнили, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

Також українцям пояснили, що наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою.

Крім того, це можна зробити мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

метро, метро Києва, метрополітен

Популярні новини зараз

Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"

Швидко та смачно: "Мастер Шеф" Глінська дала найпростіший рецепт рибних котлеток

Викликає рвоту і судоми: в Україну завезли популярний продукт із небезпечним канцерогеном, подробиці

"Отримуйте те, чого заслуговуєте": скандал розгорівся в Німеччині через антиукраїнську рекламу

Терміново: Валерій Залужний прийняв рішення щодо Бахмута
Показати ще

Нагадаємо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

18 підземних станцій Київського метрополітену облаштовано додатковими модульними лавами.

Інтервали руху поїздів у пікові години становлять 4-5 хвилини, у міжпік – 8-10 хвилин.

транспорт, громадський транспорт, метро

Також українців попереджали, що на станціях «Дружби народів» та «Шулявська» тривають почергові капітальні ремонти ескалаторів.

Минулого тижня столичним метро скористалися майже 3,9 мільйона пасажирів, із яких 954 тисячі – пільговики.

Також нагадаємо, що в Києві людину розстріляли і жорстоко побили прямо на вулиці.

Раніше стало відомо, що у Києві влаштували розправу над 16-річним.