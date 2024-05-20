Про це, як пише Politeka.net з поссиланням на іноземні ЗМІ, повідомив голова іранського товариства Червоного Півмісяця

"На місці розбиття гелікоптера не було виявлено жодних ознак того, що люди, які знаходились у вертольоті, живі", - цитують його ЗМІ.

Згідно з даними преси, гелікоптер президента Ірану Раїсі згорів після падіння. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, незважаючи на погану погоду. За повідомленням іранських ЗМІ, в районі аварії холодно й дощ. До пошуків вертольота підключили також іранську армію.

Рятувальники дісталися місця краху вертольота, судячи з повідомлення агентства Tasnim, близько шостої ранку за місцевим часом.

ЗМІ публікують перші кадри з місця авіатрощі.

Гелікоптер президента Ірану Мі-171 зник у неділю, 19 травня, після зустрічі Ебрахіма Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні двох країн.

ЗМІ повідомляли, що аварія сталася біля міста Джульфа, за 600 км на північний захід від Тегерана.

Попередньо вертоліт врізався в гору. Крім президента Раїсі, на борту перебували:міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

Всього у президентський кортеж входили три вертольоти. У двох інших перебували міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан і міністр доріг Мехрдад Базрпаш, вони дісталися місця призначення.

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