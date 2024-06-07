Спікер Повітряних сил ЗСУ розповів, які регіони України найбільш уразливі до повітряних атак ворога.

Так, найбільше страждають області , які межують із Росією, а також із тимчасово окупованими регіонами України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, є регіони, які є найбільш вразливими до повітряних атак ворога.

Найбільше страждають від атак окупантів ті, що знаходяться в безпосередній близькості від кордону з РФ та тимчасово окупованих територій.

Насамперед це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області.

Спікер Повітряних сил ЗСУ додав, що окупант б'є саме по цих областях і намагається зламати дух українців ракетними ударами.

Євлаш також повідомив, що з ударами росіян можна боротися, і для цього нам потрібні системи ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу наших, зокрема американських, партнерів", - заявив Євлаш.

До речі, український воїн та боєць підрозділу "Стугна" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Каховка" дав українцям вичерпну відповідь, коли закінчиться війна в Україні.

Війна в Україні, за словами захисника, закінчиться тоді, коли кожен українець щось змінить у собі.

Боєць наголосив, що для того, щоб відбулися зміни, треба діяти.

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