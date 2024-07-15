Військовий експерт дав опис нинішнього стану справ на фронті та поділився прогнозом щодо бойових дій в Україні у найближчі місяці.

Військовий експерт Майкл Кофман відвідав ключові ділянки фронту в Україні .

У подкасті War on the Rocks Кофман озвучив опис нинішнього стану справ на фронті.

За його словами, російський наступ у Харківській області почався передчасно, адже вони хотіли встигнути раніше, ніж ЗСУ зробили б необхідні ротації, але вийшло так, що росіяни до цього не готові.

В результаті спочатку у наступу був певний успіх, проте він швидко вичерпався - співвідношення сил там зараз не на користь РФ - це стосується не лише особового складу, а й артилерії.

Росіяни не досягли успіху у створенні буферної зони – вони не пройшли так глибоко, як хотіли.



У Росії відбулася "вагнеризація" армії. Вона перейняла їхню тактику наступу протягом усього протяжність фронту. Проблема в тому, що під час наступу на Бахмут Росія не мала КАБів. Ті укріплення, на руйнування яких у Росії витрачалося по кілька днів безперервного артилерійського вогню, нині знищуються одним прильотом КАБу.

Кофман прогнозує, що для України наступні 2-3 місяці будуть найважчими цього року.

"В України зараз лаг за часом, їй потрібно навчити мобілізованих, кількість яких значно зросла з травня. Ці кілька місяців будуть періодом найбільшої вразливості України на полі бою. Росія просуватиметься. Завдання України - не допустити оперативних проривів , які могли б призвести до обвалу фронту", - повідомив військовий експерт.

Восени-взимку просування Росії має сповільнитись і, швидше за все, вони намагатимуться вражати цілі на території України.

Ці цілі будуть нести економічні та політичні збитки.

"Тому така важлива здатність України вражати цілі в глибині Росії. Проблема в тому, що Росія вже завдала значної шкоди українській інфраструктурі, яку не вдасться швидко відновити, і ці удари будуть продовжуватися", - вважає Кофман.

Останні новини України:

Ситуація на фронті різко змінюється: експерт розповів, які міста особливо небезпечні.

Найбільша проблема для ЗСУ: скільки росіян КАБів і як з ними можна боротися.

Окупанти перекидають елітні підрозділи: військовий розповів, як змінилася ситуація на фронті.