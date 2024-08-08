У російських загарбників в тимчасово окупованому Криму нова вогняна НП – в Мережі вже з’явилися кадри з місця.

На кадрах, які з’явилися в Мережі, можна побачити величезний стовп диму, пише Politeka.net.

Стверджується, що пожежа спалахнула біля аеродрому «Октябрське», що в окупованому Криму. Вогонь, за даними російських пабліків, знищив склад боєприпасів.

Уламки детонуючих боєприпасів розліталися по населеним пунктам, розташованих поруч із складом.

Також повідомляється, що палаючі уламки боєприпсів падали поруч з житловими будинками.

Причини пожежі не розголошуються. Також місцева влада приховує, чи є постраждалі внаслідок НП.

Додамо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив нову заяву щодо звільнення окупованого Криму.

«З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 км фронту і глибина понад 200 км. У Крим є дві точки входу — з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання — це наші фронтові операції: з російського боку — шляхом руйнування комунікацій, з нашого — шляхом тиску. І тоді все — Крим ізольований», — зявив Буданов.

Раніше стало відомо, що партизани зафіксували перекидання російських систем ППО в Криму ближче до Керченського мосту. Так, агент руху "АТЕШ" виявив перевезення двох комплексів "Бук-M2" та С-400 для подальшого ешелонування на Таманському півострові.

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