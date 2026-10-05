Графіки відключення світла у Дніпрі з 6 по 8 жовтня стосуватимуться окремих будинків у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Дніпрі з 6 по 8 жовтня пов’язані з проведенням планових робіт, повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

За інформацією енергетиків, 6 жовтня електропостачання за вказаними адресами буде призупинене з 08:00 до 18:00.

Під обмеження потраплять будинки на вулицях Академіка Янгеля, Алана Шепарда, Берестейській, Енергетичній, Литовській, Макарова, Незалежності, Промисловій, Фабрично-заводській, Інженерній, Квартальній та Робочій.

Серед адрес — вул. Академіка Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 14, 15, 15А, 17, 17Г; Берестейська, 18–24 (парні); Енергетична, 14А; Литовська, 1; Макарова, 27, 27А, 27М. Також без електроенергії залишаться окремі будинки на Незалежності, Промисловій, Фабрично-заводській, Інженерній, Квартальній та Робочій.

Графіки відключення світла у Дніпрі з 6 по 8 жовтня передбачають новий перелік адрес на 7 жовтня. Роботи триватимуть у той самий час — з 08:00 до 18:00.

Цього дня обмеження торкнуться вулиць Академіка Янгеля, Софіївської, Алана Шепарда, Будівельників, Фабрично-заводської, Ігоря Ветрогонова, Моцарта, Олександри Риндовської, Самотканської, Сурської та Фредеріка Шопена.

Зокрема, електропостачання призупинять за адресами: Академіка Янгеля, 14–20 (парні), 38, 38А, 40; Софіївська, 1, 3, 18; Алана Шепарда, 29; Будівельників, 24–30 (парні). Також у переліку — Моцарта, 1–14, та окремі будинки на Сурській, Самотканській й Олександри Риндовської.

На 8 жовтня заплановані роботи з 08:00 до 18:00 лише за двома адресами: вул. Данила Нечая, 17, 19Д, 21, 23, 25 та вул. Новокримська, 8А.

Мешканцям зазначених будинків радять врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасової перерви в електропостачанні.