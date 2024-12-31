У Києві лунали вибухи, сили протиповітряної оборони працювали по ракетам росіян.
Про це повідомляла Київська ОВА, КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
Впродовж минулої ночі російські терористи атакували Україну "Шахедами", у багатьох областях оголошували повітряну тривогу та працювали сили ППО.
Російська армія вранці вівторка, 31 грудня, вчергове масштабно атакувала Україну, зокрема, під ударом опинилось місто Шостка на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За даними Сумської ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.
Ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді Сумщини, зафіксовані пошкодження, зокрема й будинків, а також руйнування об’єктів інфраструктури, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
«Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери», – повідомив міський голова Шостки у Facebook.
На місці ударів працюють аварійно-рятувальні підрозділи, наразі збитки та втрати уточнюються.
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