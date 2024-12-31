Авіакатастрофа в Казахстані: експерти розповіли, що пасажирський літак могла збити російське ППО

Літак «Азербайджанських авіаліній» виконував рейс з Баку в Азербайджані до Грозного в Росії і змінив курс над районом, де протиповітряна оборона Москви останніми тижнями веде боротьбу з українськими безпілотниками.