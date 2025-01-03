Приватний літак упав на промислову будівлю, відопо про двох загиблих і 19 поранених.

Двоє людей загинули і 19 отримали поранення у четвер, коли невеликий приватний літак пробив дах величезної будівлі з виробництва меблів у Південній Каліфорнії, де працювали щонайменше 200 людей, повідомила поліція.

Загиблі, як вважають, перебували в літаку, а постраждалі всередині будівлі. Особи загиблих будуть встановлені після того, як офіційні особи зв'яжуться з найближчими родичами, йдеться у заяві поліцейського управління Фуллертона.

Одинадцять осіб було доставлено до лікарень, а вісім було виліковано та відпущено на місці, повідомила поліція. Поранення варіювалися від незначних до дуже серйозних, сказав Майкл Мічем, заступник начальника пожежних операцій Фуллертона.

Еліот Сімпсон, слідчий з авіакатастроф Національної ради з безпеки на транспорті, сказав, що пілот запросив негайне повернення в аеропорт на висоті близько 274 метри, і вишка підтвердила, що він може негайно приземлитися. Пілот не сказав, чому йому треба було повернутись.

Літак розбився менш ніж через дві хвилини після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон в окрузі Оріндж, розташованого за 10 кілометрів від Діснейленду, згідно з даними сайту відстеження польотів FlightAware. Катастрофа сталася приблизно за 305 метрів від злітно-посадкової смуги 24, сказав Сімпсон.

Джерело: apnews .

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