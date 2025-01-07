Вночі армія РФ вдарила по Україні дронами, стало відомо, скільки БПЛА вдалося знищити.

Вночі на 7 січня російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили ППО знищили 28 дронів із 38, влучень не зафіксовано, про постраждалих також немає інформації, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Перші дрони увійшли в повітряний простір країни ввечері 6 січня, у низці областей було оголошено тривогу.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Десять російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено, три з них відлетіли у бік Росії.

Росіяни запускали безпілотники з Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливості створення в Україні ешелонованої системи ППО, яка зможе захистити від будь-яких ракет та дронів.

Військовий експерт пояснив, що така буферна зона формується за рахунок комплексів ППО малого, середнього та великого радіусу дії, щільного їх розміщення з урахуванням усіх характеристик, можливостей, плюсів-мінусів, а також допоміжних елементів, таких як комплекси радіоелектронної боротьби та навіть авіація.

"Але ми зараз не маємо можливості її сформувати.

Більш-менш саме ешелонована ППО на сьогодні є лише в одній області в Україні – це Київська область, це столиця Київ, за іншими – ні”, – додав Олександр Коваленко.

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