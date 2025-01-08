В Енгельсі (РФ) прогриміли вибухи через атаку дронів, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа.

Губернатор Саратовської області заявив про "попадання уламків" нібито збитого безпілотника на промисловий об'єкт в Енгельсі.

У ніч проти 8 січня вибухи пролунала над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа.

Місцева влада РФ заявила про масовану атаку дронів.

Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що над кількома районами міста було чути близько 25 сильних вибухів.

Також з'явилися кадри сильної пожежі у районі нафтобази в Енгельсі.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БПЛА, потім підтвердив "попадання уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі".

Відомо, що в Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95, його неодноразово атакували безпілотники.

База забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", повідомили у Генштабі ЗСУ.

До речі, на тлі повідомлень про настання ЗСУ у Курській області військовий експерт пояснив, яка зараз ситуація із угрупуванням окупантів на цьому напрямі.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні їздив до Курської області, очевидно, не лише для того, щоб нагородити наших військових.

Також важливо, що Головнокомандувач ЗСУ розкрив втрати російських окупаційних військ за час проведення нашої операції у Курській області – понад 38 тисяч особового складу.

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