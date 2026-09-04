У Дніпрі 5 вересня проведуть плановий ремонт на водоводі діаметром 700 мм, тож з 01:00 до 23:00 без води лишаться мешканці нагірної частини міста та Новоолександрівської громади. Людей просять заздалегідь зробити запас питної води.

Відключення комунальних послуг у Дніпропетровській області тривають: після попереджень про знеструмлення на початку вересня, 5 числа у Дніпрі на майже добу відключать воду через плановий ремонт водоводу діаметром 700 мм.

Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал». Роботи заплановані на суботу, 5 вересня: водопостачання призупинять об 01:00 і відновлюватимуть лише о 23:00 того ж дня. Тобто без централізованої води мешканці залишаться на 22 години.

Кого торкнеться відключення

За інформацією комунального підприємства, води не буде в нагірній частині Дніпра та на території Новоолександрівської територіальної громади. Повного переліку конкретних вулиць і будинків у дописі не навели, однак водоканал просить усіх, кого це може стосуватися, заздалегідь подбати про запаси.

Стійкий режим водопостачання, за планами підприємства, мають відновити до 12:00 6 вересня. Тобто після завершення ремонту системі знадобиться час, щоб вийти на штатний тиск і наповнити мережі.

Що радять мешканцям зробити заздалегідь

У «Дніпроводоканалі» наголошують: найважливіше — до 01:00 5 вересня набрати достатній запас води. На добу краще мати з розрахунку щонайменше 3–5 літрів на людину лише для пиття та приготування їжі, а ще окремо — на гігієнічні потреби.

Наберіть питну воду в чисті каністри, банки та пляшки.

Запасіться технічною водою для санвузла.

Перевірте, чи є в домі запас одноразового посуду на випадок нестачі гарячої води.

Ті, хто не встигне запастися водою, зможуть використати привізну — слідкуйте за повідомленнями підприємства про графік підвозу.

Нагадаємо, у Дніпрі 1 вересня на низці адрес уже зникала вода, а з 1 липня тариф на холодну воду зріс майже втричі — до 81,92 гривні за кубометр. Нове відключення 5 вересня пов'язане саме з ремонтом, а не з аварією, тож триватиме за заздалегідь оголошеним планом.

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