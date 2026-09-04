Як дізнатися, що телефон зламали, ще до того, як зловмисники завдадуть серйозної шкоди, допоможуть кілька непомітних на перший погляд сигналів. Фахівці радять діяти швидко, оскільки ранні ознаки злому легко пропустити.

Швидке розряджання телефону без навантаження може свідчити не лише про зношену батарею, а й про злам пристрою. Як пояснює технологічний ресурс Lifehacker, зловмисники спершу намагаються залишатися непомітними, тож знати, як дізнатися, що телефон зламали, варто ще до появи серйозних наслідків.

Ознаки, що телефон зламали

Перший тривожний сигнал — запити на зміну пароля або коди двофакторної автентифікації, яких ви не надсилали. Якщо надходять SMS чи листи з кодами, хтось майже напевно намагається ввійти у ваші акаунти.

Зверніть увагу й на дивну поведінку пристрою: швидке розряджання батареї або перегрів без навантаження; екран, що вмикається чи не гасне сам; індикатори камери та мікрофона, які спрацьовують без причини; довше вимкнення; застосунки, що запускаються, зависають або видають спливні вікна; раптові запити дозволів і різке зростання трафіку.

Ще один сигнал — невідомий застосунок, якого ви не встановлювали: це може бути шпигунське ПЗ, яке краде інформацію або стежить за вами. Такі програми нерідко ховають з головного екрана або маскують під нешкідливі.

Насторожити мають і різке збільшення спам-дзвінків та фішингових листів, дрібні «тестові» списання з картки на кілька центів, а також повідомлення, позначені як прочитані, хоча ви їх не відкривали.

Що робити, якщо телефон зламали

Помітивши хоча б одну ознаку, передусім змініть паролі та вийдіть з усіх пристроїв у налаштуваннях акаунтів. Замініть SMS-коди на сильніший захист — біометрію або фізичний ключ. Перегляньте встановлені застосунки та дозволи, а якщо поведінка пристрою не змінилася після оновлень — проскануйте його на шкідливе ПЗ.

Регулярно переглядайте історію стримінгів та виписки по картках: чужі перегляди або дрібні списання можуть бути першим сигналом, що акаунти скомпрометовано.

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