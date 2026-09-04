Робота в Харківській області цього тижня знову пропонує широкий вибір позицій. Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, за даними обласної служби зайнятості, станом на 3 вересня 2026 року на Харківщині актуальні 2668 вакансій.

Топ-10 вакансій тижня за розміром зарплати

Найвищу зарплату цього тижня пропонують інженеру — 38 000 гривень. Друге місце посідає юрист із 35 000 гривень, третє — лікар-трансфузіолог, якому готові платити 32 000 гривень.

Інженер — 38 000 грн

Юрист — 35 000 грн

Лікар-трансфузіолог — 32 000 грн

Оператор швацького устаткування — 30 000 грн

Швачка — 27 000 грн

Штукатур — 26 000 грн

Палітурник — 25 000 грн

Терапевт мови і мовлення — 24 800 грн

Пекар — 24 000 грн

Приймальник товарів — 22 400 грн

Куди звертатися з питань працевлаштування

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області можна переглянути на офіційному сайті обласної служби зайнятості. Із питань зайнятості працює гаряча лінія Харківської обласної служби зайнятості за номером 0 800 219 729 — з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00.

Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів також опубліковані на сайті обласної служби зайнятості — там можна знайти адреси та графіки роботи найближчого відділення.

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