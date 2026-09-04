Комунальне підприємство «Калуська енергетична компанія» оприлюднило оновлені розрахунки тарифів на теплопостачання: для населення пропонують підвищення майже на 10%, для бюджетних установ — на 8%. Мешканці Калуша через мораторій поки платитимуть за цінами 2022 року.

Підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківській області знову опинилось у центрі уваги — комунальне підприємство «Калуська енергетична компанія» оприлюднило оновлені розрахунки тарифів на теплопостачання.

Згідно з новими даними, для населення теплопостачання планують подорожчати майже на 10%. Для бюджетних установ тариф на тепло зросте на 8%.

Скільки платитимуть мешканці Калуша

Однак ключова деталь у тому, що через чинний мораторій мешканці Калуша продовжать оплачувати опалення за ціною, яку затвердили ще у 2022 році. Тобто на найближчий період для населення нічого не зміниться.

Мораторій захищає саме категорію «населення». Тож оновлені розрахунки компанії мають характер намірів: вони не означають, що цифри в платіжках калушан переглянуть вже з найближчого опалювального сезону.

Кого торкнеться підвищення на 8%

Натомість зростання тарифу на 8% для бюджетних установ стосується шкіл, лікарень та інших комунальних закладів, які розраховуються за тепло з місцевого бюджету. Саме ці споживачі можуть відчути зміну вартості послуги.

Що буде з тарифом для населення далі

Поки мораторій утримує ціну для мешканців на рівні 2022 року. Коли обмеження знімуть або переглянуть, тариф для населення можуть підвищити орієнтовно на 10% від нинішньої вартості теплопостачання.

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