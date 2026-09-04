У Кременчуці на засіданні бюджетної комісії розглянули додаткове фінансування містечка для переселенців — ідеться про понад 4 мільйони гривень. Один із депутатів попросив порахувати загальну вартість проєкту.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області просувається далі — у Кременчуці депутатська бюджетна комісія розглянула питання додаткового фінансування містечка для переселенців. За попередньою інформацією, йдеться про понад 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє «Кременчуцька газета». Напередодні на засіданні постійної комісії з бюджетних питань депутати розглянули низку питань, пов'язаних із додатковими видатками на будівництво містечка для внутрішньо переміщених осіб.

Скільки ще грошей хочуть спрямувати

Точну суму додаткового фінансування в міськраді поки не називають, однак джерело вказує на понад 4 млн грн. Ці кошти мають доповнити вже передбачене фінансування проєкту, який реалізується в Кременчуці.

Під час обговорення один із депутатів попросив порахувати загальну вартість проєкту. За його словами, без повної картини витрат складно оцінити, чи достатньо виділених сум і як довго триватиме будівництво.

Що це означає для переселенців

Містечко для ВПО — це один із форматів забезпечення житлом людей, які втратили домівки через війну. Для переселенців у Полтавській області таке житло дає змогу отримати дах над головою на тривалий термін, а не лише тимчасовий прихисток.

Наразі рішення про додаткове фінансування ще має пройти всі етапи погодження в міській раді. Остаточні цифри та строки стануть відомі після того, як комісія завершить розгляд бюджетних питань.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: де є хороші умови.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Полтавській області: на ринку виникли нові проблеми.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога у Полтавській області: хто та як може оформити виплату.