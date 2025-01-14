Сили оборони збили 58 ударних дронів "Shahed" та безпілотників інших типів, якими окупанти з вечора 13 січня атакували Україну.

Вночі 14 січня у Київській області через падіння уламків збитого безпілотника був пошкоджений дах приватного будинку.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Телеграмі.

На Київщині працювали сили ППО, є збиті цілі. Постраждалих нема, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджений дах приватного будинку, фіксуються падіння збитих цілей поза межами населених пунктів.

У Житомирській області уламки збитих ворожих дронів пошкодили приміщення, заправні колонки та автомобілі на АЗС, одна людина зазнала поранень.

Про це у Телеграмі повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За словами Бунечка, "вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі".

Російська авіація ввечері 13 січня завдала удару по об’єкту інфраструктури в Сумах.

Про це у Фейсбук повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки пошкоджені адміністративна і складська будівлі, вибухова хвиля вибила вікна у житловому будинку поруч.

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