Дефіцит продуктів у Кіровоградській області став темою обговорень після того, як у магазинах Кропивницького з полиць зникла сіль.загрожує нестача товару.

Відключення світла в Кіровоградській області та удари по логістиці додали напруги й на продуктовий ринок: у кількох магазинах Кропивницького з полиць зникла сіль. Як повідомляє Суспільне, журналісти перевірили ситуацію в місцевих торговельних мережах і з'ясували, що сталося з товаром.

За словами працівників магазинів, сіль розкупили за лічені дні. Причина — не у відсутності товару на складах, а в ажіотажному попиті: після повідомлень про удари по складах і логістичних маршрутах частина покупців почала скуповувати базові продукти про запас.

Водночас ритейлери наголошують, що системного дефіциту в Україні немає. Перебої з постачанням мають тимчасовий і локальний характер, а запаси солі та інших базових товарів достатні, щоб швидко наповнити полиці. Окремі мережі вже працюють над тим, щоб повернути асортимент у повному обсязі.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області, як і в інших регіонах країни, пов'язаний із тимчасовими перебоями, а не з реальною нестачею товару. Зокрема, мережа «Ашан» тимчасово обмежила продаж базових продуктів в одні руки, аби запобігти спекуляціям і масовим панічним закупівлям. Представники торгівлі закликають українців не створювати штучного ажіотажу.

Чи варто скуповувати сіль про запас

Сіль — товар тривалого зберігання, і її запасів у країні достатньо. Штучний ажіотаж лише спустошує полиці та провокує необґрунтоване зростання цін. Тож купувати сіль та інші базові продукти варто у звичному режимі, без створення запасів про всяк випадок.

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