Робота в Харківській області лишається доступною для всіх охочих. Станом на 10 вересня 2026 року на Харківщині, за даними обласної служби зайнятості, актуальні 2 884 вакансії — про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.
Найбільше цього тижня готові платити водіям автотранспортних засобів — 55 000 гривень. Другу сходинку посідає посада заступника директора з оплатою 50 000 гривень, а замикає трійку лідерів бухгалтер, якому пропонують 32 000 гривень.
Найбільш оплачувані вакансії тижня
До десятки вакансій із найвищими зарплатами у Харківській області увійшли:
- водій автотранспортних засобів — 55 000 грн;
- заступник директора — 50 000 грн;
- бухгалтер — 32 000 грн;
- аудитор — 30 840 грн;
- комплектувальник меблів — 30 000 грн;
- машиніст механічного котка — 29 990 грн;
- електрик цеху — 28 000 грн;
- лікар-онколог — 25 000 грн;
- адміністратор — 23 000 грн;
- продавець-консультант — 20 000 грн.
Де шукати роботу та куди звертатися
Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області опублікований на сайті обласної служби зайнятості — там можна відфільтрувати пропозиції за професією, зарплатою та районом.
З питань працевлаштування працює гаряча лінія Харківської обласної служби зайнятості: з понеділка по п'ятницю, з 8:30 до 17:00, за телефоном 0 800 219 729. Дзвінки безкоштовні.
Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів також зібрані на офіційному порталі обласної військової адміністрації.
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