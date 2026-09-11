Станом на 10 вересня 2026 року на Харківщині відкриті 2 884 вакансії. Найбільше платять водіям автотранспортних засобів — до 55 000 гривень.

Робота в Харківській області лишається доступною для всіх охочих. Станом на 10 вересня 2026 року на Харківщині, за даними обласної служби зайнятості, актуальні 2 884 вакансії — про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Найбільше цього тижня готові платити водіям автотранспортних засобів — 55 000 гривень. Другу сходинку посідає посада заступника директора з оплатою 50 000 гривень, а замикає трійку лідерів бухгалтер, якому пропонують 32 000 гривень.

Найбільш оплачувані вакансії тижня

До десятки вакансій із найвищими зарплатами у Харківській області увійшли:

водій автотранспортних засобів — 55 000 грн; заступник директора — 50 000 грн; бухгалтер — 32 000 грн; аудитор — 30 840 грн; комплектувальник меблів — 30 000 грн; машиніст механічного котка — 29 990 грн; електрик цеху — 28 000 грн; лікар-онколог — 25 000 грн; адміністратор — 23 000 грн; продавець-консультант — 20 000 грн.

Де шукати роботу та куди звертатися

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області опублікований на сайті обласної служби зайнятості — там можна відфільтрувати пропозиції за професією, зарплатою та районом.

З питань працевлаштування працює гаряча лінія Харківської обласної служби зайнятості: з понеділка по п'ятницю, з 8:30 до 17:00, за телефоном 0 800 219 729. Дзвінки безкоштовні.

Контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів також зібрані на офіційному порталі обласної військової адміністрації.

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