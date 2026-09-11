Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області надається за програмою УВКБ ООН, яка з квітня 2026 року працює за новим підходом «Грошова допомога за пріоритетами». Сума виплати залежить від категорії вразливості — від 2 000 грн на місяць до 12 300 грн на особу.

Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області доступна через програму УВКБ ООН, яка з квітня 2026 року перейшла від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами». Кіровоградська область входить до переліку 17 регіонів, де працюють центри реєстрації партнерів організації.

Хто і скільки може отримати

Розмір виплати залежить від категорії вразливості. Найбільшу суму — 12 300 грн на особу — передбачено для евакуйованих із небезпечних прифронтових громад і тимчасово окупованих територій (ГДП 2) та постраждалих від обстрілів (ГДП 3): це одноразова виплата, розрахована на 3 місяці.

Мешканцям прифронтових територій у межах 0–50 км від лінії фронту чи українсько-російського кордону доступна ГДП 1 — 10 800 грн на особу, строком на 6 місяців, із можливістю отримати всю суму одним платежем.

Для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати (ГДП 4), передбачено 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Таку допомогу надають лише за направленням — УВКБ ООН пряму реєстрацію не проводить.

Як оформити виплату

Як повідомляє УВКБ ООН, відповідні домогосподарства проходять співбесіду з партнерами у центрах реєстрації. Водночас можна подати онлайн-заявку в черзі через форму на сайті r2p.org.ua і обрати найближчий пункт реєстрації.

Які документи потрібні

Під час реєстрації з собою треба мати:

податковий номер;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідку ВПО (за наявності);

iBAN гривневого банківського рахунку головного заявника;

свідоцтва про народження дітей;

документ про опікунство (якщо потрібно);

медичний висновок за наявності інвалідності чи захворювання.

Окремі виплати передбачені й для осіб, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і проживають там безперервно щонайменше 3 місяці: їм надають 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 грн одним платежем.

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