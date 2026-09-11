У Вінницькій громаді ветерани проходять реабілітацію разом із дружинами за міською програмою соціальної адаптації. Лише за літо 2026 року через неї пройшли 14 родин захисників, а з моменту старту у 2025-му — вже понад 20 сімей.

Реабілітація ветеранів у Вінницькій області вийшла на новий рівень — від 2025 року захисники разом із дружинами безоплатно проходять програму соціальної адаптації, і цього літа нею скористалися ще 14 родин.

Як повідомляє Вінницька міська рада, послугу соціальної адаптації для ветеранів та їхніх родин у Вінницькій громаді надають з 2025 року. Тоді через програму фізичного та психологічного відновлення пройшли 8 родин. Після позитивних результатів її масштабували, і тепер триває вже другий заїзд ветеранських родин до реабілітаційного закладу. «За літо – це вже 14 родин: ветерани разом з дружинами», – зазначила директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.

Як проходить програма відновлення

Соціальна адаптація охоплює два етапи. Перший триває 8 днів і реалізується в лікувально-реабілітаційному медичному центрі, де створені безпечні та комфортні умови для відновлення фізичного і психоемоційного стану учасників. Другий етап триває від трьох до шести місяців: фахівці Вінницького міського центру соціальних служб супроводжують родину і продовжують психологічну підтримку вже за місцем проживання ветерана.

Хто може долучитися

Учасниками програми можуть стати воїни, які нещодавно звільнилися з військової служби — від цього моменту має минути не більше як пів року. «Саме в цей період важлива робота з реінтеграції ветерана у цивільне життя, психологічне відновлення, повернення до родини», – розповів начальник управління ветеранської політики Микола Білік. Він додав, що з родинами працюють фахівці із супроводу та працівники ветеранських просторів, а згодом пропонують програми перекваліфікації, працевлаштування та ваучерної підтримки бізнесу від Вінницької міської ради.

Із родинами працює мультидисциплінарна команда Вінницького міського центру соціальних служб — психологи, координатор і фахівець із соціальної роботи. Вони проводять групові заняття, тренінги, практичні вправи та індивідуальні консультації, допомагають долати наслідки стресу, тривожності й психологічної травматизації, навчають навичок емоційної саморегуляції та покращують комунікацію в сім'ї. «Важливою перевагою програми є можливість для ветеранів та членів їхніх сімей на певний час відійти від повсякденних труднощів», – говорить директорка центру соціальних служб Наталія Добровольська.

Співпрацю з реабілітаційним закладом міська рада започаткувала ще у 2025 році. До того центр на безоплатній основі прийняв близько 150 захисників і захисниць за власною ініціативою. Для кожного учасника підбирають індивідуальний комплекс процедур, спрямований на покращення фізичного здоров'я, відновлення працездатності та загального самопочуття.

Куди звертатися ветеранам

Щоб дізнатися про участь у програмі соціальної адаптації, ветерани Вінницької громади можуть звернутися до департаменту соціальної політики Вінницької міської ради за телефоном +38 0432 50-43-50 або написати на електронну пошту gupszn@vmr.gov.ua. Фахівці підкажуть, чи підпадає родина під умови програми, і допоможуть оформити участь у найближчому заїзді.

Серед тих, хто вже проходить програму, – ветеран Олександр разом із дружиною. Чоловік служив у 59-й бригаді та виконував бойові завдання на покровському напрямку. «Тут дуже гарна природа, фізкультурні та реабілітаційні заняття. Разом з дружиною беремо участь у психологічних консультаціях: у групах та індивідуально», – розповів він.

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