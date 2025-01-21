Окупанти минулої доби, 20 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області.

Пошкоджено житлові приватні та багатоповерхові будинки, про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — повідомив Філашкін.

За його словами , під удар потрапили три райони:

Волноваський район, там пошкоджено приватні будинки у селах Великоновосілківської громади.

Покровський район, у Мирнограді пошкоджено 6 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

Краматорський район, у Лимані поранено людину, пошкоджено 9 будинків; у Дробишевому пошкоджено 5 будинків, у Полтавці і Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено по одному об'єкту.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 склади і лінію електропередач.

В Іванопіллі пошкоджено будинок, у Дружківському поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район, у Сіверську пошкоджено 12 будинків. За добу ворог 23 рази обстріляв населені пункти Донеччини, евакуйовано 50 людей.

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