Жителів Херсона і області попередили про можливий масований російський обстріл.

Жителів Херсона і області екстрено попередили про можливий масований російський обстріл у найближчі години.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Голова ОВА закликає утриматись від прогулянок на вулиці та просить перебувати подалі від прибережних районів та не підходити близько до вікон.

"Будь ласка, потурбуйтеся про власну й безпеку близьких людей. Утримайтеся від походів на вулицю, перебувайте подалі від прибережних районів та не підходьте до вікон", — попередив голова ОВА Прокудін.

Нагадаємо, у ніч проти 30 січня ворожий "Шахед" потрапив у багатоповерховий будинок у Сумах, під завалами опинилися люди.

У результаті ворожої атаки в Сумах відомо про велику кількість постраждалих та загиблих.

Рятувальникам вдалося врятувати 4 особи, серед них 1 дитину, евакуйовано 118 осіб.

Внаслідок удару по багатоповерховому будинку було пошкоджено вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи.

У Сумах, де російський безпілотник у ніч проти 30 січня, вдарив у багатоповерховий житловий будинок, кількість загиблих зросла до чотирьох. Про це повідомляє місцева влада.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі ворог запустив Україною 81 БпЛА, 37 з них – збиті, 39 – локаційно втрачені.

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