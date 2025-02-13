У Росії заявляють про масовану атаку дронів на Липецьк і область, стало відомо, скільки БПЛА нібито було збито.

Російські ЗМІ та влада повідомляють про масовану атаку безпілотників на Липецьк та Липецьку область РФ, у тому числі на Новолипецький металургійний комбінат.

Як повідомляють російські телеграм-канали та губернатор області Ігор Артамонов, регіон зазнав масованого нальоту БПЛА.

Артамонов додав, що у кількох районах Липецька зникло світло.

"12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька. За словами місцевих, дрони з 03:30 атакують ще й місто Єлець, жителі чують багато "ударів та дзижчання", - повідомив російський телеграм-канал Mash.

Також Mash опублікував відео, ймовірно, яке було знято місцевими жителями із сиреної повітряної тривоги над нічним містом та звуками вибухів.

За даними Міноборони РФ, російська ППО знищила 83 дрони за ніч: 37 — над Білгородською областю, по 12 — над Курською та Липецькою, по три над Калузькою, Смоленською та Воронезькою, один над Ростовською.

Раніше повідомлялося, що на Одещині Ізмаїльський район зазнав дронової атаки вночі 13 лютого.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та непрацюючий навчальний заклад.

Осколками пошкодило автомобіль, усередині якого знаходилася жінка, яка постраждала отримала обколене поранення стегна, в стані середньої тяжкості госпіталізована.

Останні новини України:

Били "Калібрами" та балістики: відомо про тяжкі наслідки ворожої атаки 11 лютого.

Атака на Київ 12 лютого, окупанти вдарили ракетами: відомо про поранених та загиблого.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.