Як повідомили у ЗСУ, 103 із 176 "Шахедів" збито цієї ночі, ще 67 було локаційно втрачено.

Ворожа армія продовжує атакувати українські міста, зокрема, в ніч проти 18 лютого під ударом опинилася Черкаська область, передає Politeka.net.

У Черкаській області 18 лютого 2025 року працювала протиповітряна оборона, повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Як передає Політека, відомо про руйнування внаслідок збивання одного з "Шахедів", уламки пошкодили чотири будинки, гараж - вибито вікна, пошкоджено дахи.

Вночі, 18 лютого, у місті Долинська Кіровоградської області російський дрон потрапив у багатоповерхівку, постраждали троє людей, серед яких діти.

Про це повідомляє начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

Як повідомив керівник ОВА, йдеться про жінку з двома дітьми.

Постраждалим одразу надали медичну допомогу, старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

Армія Росії в понеділок, 17 лютого, вдарила FPV-дроном по рятувальникам, які везли воду до Костянтинівки - коли прибула евакуаційна група - ворогом було завдано повторного удару.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС та голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначили у ДСНС, ворог спеціально цілився у водія. Внаслідок удару двоє рятувальників отримали поранення та були доставлені до лікарні.

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