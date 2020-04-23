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23 квітня відзначають багато цікавих свят та історичних подій.

Politeka.net також розповість, що відзначають 23 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 23 квітня свято в світі

23 квітня у світі відзначають відразу кілька важливих свят. Отже, саме сьогодні Всесвітній день книг і авторського права.

Важко перебільшити значення книг у житті людини. Незважаючи на те, що сьогодні є достатньо інших носіїв інформації, саме книга залишається незмінним атрибутом освіченої людини.

Свято було засновано на щорічній Генеральній конференції ЮНЕСКО в 1995 році.

Крім цього, 23 квітня святкують:

Міжнародний день англійської мови

Міжнародний день англійської мови

День національного суверенітету Туреччини.

В Україні сьогодні Всеукраїнський день психолога.

Жартівливі свята

Свято саморозвитку

День божевільної любові до себе

Історичні події 23 квітня: що цікавого відбувалося

1605 — російським царем проголошений Федір Годунов (сина Бориса Годунова), царювання якого тривало всього 49 днів.

1656 — собор руських церковних ієрархів ухвалив відлучити від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.

1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.

1889 — у листі братові Олександру російський драматург Антон Чехов вжив фразу, що стала крилатою: «Стислість — сестра таланту».

1907 — Джек Лондон вирушив у навколосвітню подорож на двощоглове судно.

1932 — в Стратфорді-на-Ейвоні відкрили Королівський Шекспірівський театр, який зараз проводить шекспірівські фестивалі.

1956 — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада.

1959 — створено Національний Союз журналістів України.

23 квітня — День ангела

Імена для дівчаток по святцях 23 квітня не згадуються.

Імена для хлопчиків за православним календарем 23 квітня: Олександр, максим, Терентій, Федір, Яків.

23 квітня — День народження знаменитостей

1564 — англійський поет епохи Відродження Вільям Шекспір.

1775 — відомий англійський художник Уїльям Тернер.

1804 — балерина, якій мистецтво балету зобов'язана танцями на пуантах, Марія Тальйоні.

1891 — радянський композитор Сергій Прокоф'єв.

1918 — радянський кіноактор Георгій Віцин.

1920 — український письменник-прозаїк і поет Григорій Тютюнник.

Народні прикмети на 23 квітня

23 квітня у народному календарі — Терентій Маревны, або Сонцеход. До 23 квітня снігу вже майже не залишалося, але часто було багато бруду, через його танення і дощі. Існували прикмети, пов'язані з цим. Наприклад, якщо права нога загрузла в багнюці раніше лівою, то рік буде вдалим, і навпаки.

Також на Терентія люди спостерігали за сонцем на світанку. Якщо воно було оточене маревом, то можна очікувати багатого врожаю.

Народні прикмети на 23 квітня:

Павуки сидять високо на павутині — незабаром будуть заморозки.

Туман вранці 23 квітня вдень буде злива.

На ліщині з'явилися сережки — заморозків більше не буде.

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