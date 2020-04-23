23 квітня відзначають багато цікавих свят та історичних подій.
Politeka.net також розповість, що відзначають 23 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 23 квітня свято в світі
23 квітня у світі відзначають відразу кілька важливих свят. Отже, саме сьогодні Всесвітній день книг і авторського права.
Важко перебільшити значення книг у житті людини. Незважаючи на те, що сьогодні є достатньо інших носіїв інформації, саме книга залишається незмінним атрибутом освіченої людини.
Свято було засновано на щорічній Генеральній конференції ЮНЕСКО в 1995 році.
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Крім цього, 23 квітня святкують:
Міжнародний день англійської мови
Міжнародний день англійської мови
День національного суверенітету Туреччини.
В Україні сьогодні Всеукраїнський день психолога.
Жартівливі свята
Свято саморозвитку
День божевільної любові до себе
Історичні події 23 квітня: що цікавого відбувалося
1605 — російським царем проголошений Федір Годунов (сина Бориса Годунова), царювання якого тривало всього 49 днів.
1656 — собор руських церковних ієрархів ухвалив відлучити від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.
1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.
1889 — у листі братові Олександру російський драматург Антон Чехов вжив фразу, що стала крилатою: «Стислість — сестра таланту».
1907 — Джек Лондон вирушив у навколосвітню подорож на двощоглове судно.
1932 — в Стратфорді-на-Ейвоні відкрили Королівський Шекспірівський театр, який зараз проводить шекспірівські фестивалі.
1956 — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада.
1959 — створено Національний Союз журналістів України.
23 квітня — День ангела
Імена для дівчаток по святцях 23 квітня не згадуються.
Імена для хлопчиків за православним календарем 23 квітня: Олександр, максим, Терентій, Федір, Яків.
23 квітня — День народження знаменитостей
1564 — англійський поет епохи Відродження Вільям Шекспір.
1775 — відомий англійський художник Уїльям Тернер.
1804 — балерина, якій мистецтво балету зобов'язана танцями на пуантах, Марія Тальйоні.
1891 — радянський композитор Сергій Прокоф'єв.
1918 — радянський кіноактор Георгій Віцин.
1920 — український письменник-прозаїк і поет Григорій Тютюнник.
Народні прикмети на 23 квітня
23 квітня у народному календарі — Терентій Маревны, або Сонцеход. До 23 квітня снігу вже майже не залишалося, але часто було багато бруду, через його танення і дощі. Існували прикмети, пов'язані з цим. Наприклад, якщо права нога загрузла в багнюці раніше лівою, то рік буде вдалим, і навпаки.
Також на Терентія люди спостерігали за сонцем на світанку. Якщо воно було оточене маревом, то можна очікувати багатого врожаю.
Народні прикмети на 23 квітня:
- Павуки сидять високо на павутині — незабаром будуть заморозки.
- Туман вранці 23 квітня вдень буде злива.
- На ліщині з'явилися сережки — заморозків більше не буде.
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