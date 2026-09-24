Грошова допомога в Черкаській області від УВКБ ООН з квітня 2026 року працює за новими правилами: замість багатоцільової програми виплати розподіляють за пріоритетами — евакуйованим, постраждалим від обстрілів та найбільш вразливим переселенцям.

Грошова допомога для ВПО в Черкаській області від УВКБ ООН з квітня 2026 року надається за новими правилами — замість багатоцільової програми гроші тепер розподіляють за пріоритетами залежно від потреб домогосподарства.

Про це йдеться в оновленій програмі УВКБ ООН в Україні. Виплати, як і раніше, призначені для вразливих внутрішньо переміщених осіб, людей, які повернулися додому, та інших вразливих категорій населення. Центри реєстрації, де переселенці можуть підтвердити право на допомогу, працюють у 16 областях — зокрема й у Черкаській.

Скільки грошей можна отримати

Програма «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП) передбачає кілька рівнів виплат залежно від ситуації родини:

евакуйовані та постраждалі від обстрілів — 12 300 грн на особу одноразово (розрахунок на 3 місяці);

мешканці прифронтових територій (0–50 км від фронту або кордону) — 10 800 грн на особу строком на 6 місяців, можна одним платежем;

найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців, — 2 000 грн щомісяця на дорослого і 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю;

особи, які повернулися додому протягом останніх 12 місяців, — 3 600 грн щомісяця протягом 3 місяців (загалом 10 800 грн одним платежем).

Для евакуйованих головна умова — зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з небезпечної території. Допомогу для найбільш вразливих ВПО надають лише за направленням після оцінки потреб домогосподарства партнером УВКБ ООН.

Які документи потрібні

Під час реєстрації потрібні: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку заявника, свідоцтва про народження дітей. За потреби додають документ про опікунство та медичний висновок.

Як зареєструватися

Переселенці, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Домогосподарства також можуть подати заявку онлайн — через чергу на сайті r2p.org.ua. Прямої реєстрації через центри УВКБ ООН для всіх категорій немає: частину допомоги надають лише за направленням.

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