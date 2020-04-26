26 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що святкують 26 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 26 квітня свято в світі

У світі 26 квітня відзначають Всесвітній день інтелектуальної власності, встановлений Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2000 році.

Також саме сьогодні ми маємо можливість відзначити сумну дату Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. Цей важливий меморіальний день відзначається у всьому світі у пам'ять про трагічні події, які відбулися в Україні в далекому 1986 році.

В Україні 26 квітня — День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. В цей день традиційно по всій країні проходять покладання квітів та заходи, якими вшановують чорнобильців, які брали участь в ліквідації цієї страшної аварії. Пам'ятаємо!

Національні свята 26 квітня:

День об'єднання в Танзанії

День пам'яті воїнів в Ізраїлі

День професійного секретаря США

Жартівливі свята

Свято танців на столі

День толерантності

Історичні події 26 квітня: що цікавого відбувалося

1840 — в світ вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1921 — у Лондоні з'явився перший поліцейський патруль на мотоциклі.

1942 — в Хонкейко (Маньчжурія) сталася наймасштабніша за жертвами катастрофа на шахті загинули 1549 шахтарів.

1986 — сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства -аварія на Чорнобильській АЕС.

1998 — в Х'юстоні (США) барбадосец Рон Кінг провів наймасовіший в історії сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 противниками і вигравши у всіх.

1998 — в ботанічному саду в Міссурі створили найбільший в світі букет з 28 801 квітки.

26 квітня — День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 26 квітня: Марта, Марта.

Імена для хлопчиків по святцях 26 квітня: Георгій, Дмитро, Єгор, Феодосій.

26 квітня — День народження знаменитостей

121 — римський імператор Марк Аврелій.

1887 — український скульптор (пам'ятник княгині Ользі в Києві), драматург, кінорежисер ( «Перекоп», «Коліївщина», «Наталка-Полтавка», «Запорожець за Дунаєм») Іван Кавалерідзе.

1890 — український літературознавець Микола Зеров.

1900 — американський сейсмолог, розробник шкали для оцінки сили землетрусів Чарльз Френсіс Ріхтер.

Народні прикмети на 26 квітня

У народному календарі 26 квітня Фомаида-медуниця. Вважалося, що в цей день зайці святкують свої іменини, починає кувати зозуля і з'являються перші джмелі.

Наші предки вірили, що саме на Фомаиду медуниця набуває особливу цілющу силу, тому поспішали зібрати рослина, яку потім використовували для лікування різних захворювань.

Існували певні правила для збору медуниці. Цю справу доручали найстаршій жінці в сім'ї. Оскільки рослина росла в лісі, то, вирушаючи на її пошуки, жінка повинна була обов'язково надіти кожух чоловічий. Щоб відлякати звірів і розбійників.

Народні прикмети на 26 квітня:

Зозуля голосно закричала — незабаром буде жарко.

Дуб розпустився — літо буде сухим і теплим.

26 квітня вже прокинулися джмелі — заморозків вже не буде.

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