Рецепт вареників на заварному тісті дозволяє отримати еластичну основу, яка не рветься під час ліплення та легко розкачується. Головний секрет — в окропі, який миттєво заварює клейковину в борошні, тож маса стає податливою й не липне до рук.

Рецепт піци з м'яким, як пух, тістом доводить, що вдалий заміс вирішує все — а своїм перевіреним рецептом вареників із картоплею та цибулевою засмажкою TikTok розповіла фудблогерка Вікторія Козіна.

Інгредієнти для заварного тіста

Борошно — 2,5 склянки;

Окріп — 1 склянка;

Рафінована олія — 3 столові ложки;

Сіль — 0,5 чайної ложки.

Головне правило — вимірювати борошно та окріп однією й тією ж склянкою, щоб зберегти точну пропорцію. Для начинки знадобиться 700 грамів картоплі, 2–3 цибулини, сіль та чорний перець — за смаком.

Як приготувати покроково

Спочатку в просіяне борошно додайте сіль, влийте окріп та олію. Масу вимішуйте лопаткою, а коли вона трохи охолоне — руками до однорідності.

Потім загорніть тісто в харчову плівку й залиште на 15–20 хвилин: за цей час воно стане м'яким і податливим.

Для начинки відваріть картоплю та розімніть її в пюре. Цибулю обсмажте до золотавого кольору: половину засмажки вмішайте в картоплю з перцем, а решту залиште для подачі.

Розкачайте тісто в пласт, виріжте кружечки, викладіть начинку й защіпніть краї. Варіть вареники в киплячій підсоленій воді 2–3 хвилини після того, як вони спливуть.

Чому цей рецепт вареників варто зберегти

Заварне тісто універсальне: з одного замісу можна зліпити й вареники, й пельмені, і навіть чебуреки. Воно не розварюється та тримає сік усередині.

Під час розкачування стіл майже не доведеться підсипати борошном, а напівфабрикати з такого тіста не тріскаються в морозилці. Аби картопляна начинка вийшла ще ніжнішою, господині радять додати до гарячого пюре шматочок вершкового масла або ложку сметани.



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