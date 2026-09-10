Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 11 по 17 вересня показує, що синоптики очікують два дні з опадами та максимум повітря до +25° у неділю, 13 вересня.

Попередній прогноз погоди для Одеської області вже попереджав про дощі минулого тижня, і синоптики продовжують стежити за ситуацією: з 11 по 17 вересня в регіоні очікують два дні з опадами та плавне коливання температури в межах 3 градусів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Одеській області протягом тижня триматиметься в межах від +22° до +25°.

У п’ятницю, 11 вересня, в Одеській області буде малохмарно, без опадів, а повітря вдень прогріється до +24°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +19°.

У суботу, 12 вересня, хмарність стане мінливою, опадів не передбачається, вдень температура утримається на позначці +24°, вночі — +19°.

У неділю, 13 вересня, очікується хмарно з проясненнями, без опадів, а повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +25° вдень, вночі +19°.

У понеділок, 14 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється до +23°, вночі — до +19°.

У вівторок, 15 вересня, хмарність буде мінливою, також можливі опади. Це найпрохолодніший день тижня: вдень +22°, вночі повітря охолоне до +17°.

У середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями, без опадів, вдень +23°, вночі +17°.

У четвер, 17 вересня, мінлива хмарність, без опадів, вдень повітря прогріється до +23°, вночі — до +19°.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане неділя, 13 вересня, з температурою +25° вдень, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +22°. Загальний перепад температур за тиждень становить 3 градуси, а опади синоптики прогнозують у понеділок, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня.

У дні з можливими опадами — в понеділок і вівторок — варто мати при собі парасольку та бути особливо обережними за кермом через мокру дорогу. Решту тижня погода залишається комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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