Графіки відключення світла у Чернігові на 11 та 12 вересня оприлюднили енергетики — через планові роботи на мережах частина міста залишиться без електроенергії.

Графіки відключення світла в Чернігові 11 та 12 вересня передбачають, що в обидва дні з 08:00 до 20:00 без світла будуть дачне товариство «Лелека» (будинки 15, 16, 17, 21, 26, 27), вулиця Набережна (2, 31, 33) та Перша Набережна (21, 41, 45, 47, 49, 45А).

Окремо 11 вересня з 09:00 до 17:00 через технічне обслуговування знеструмлять великий перелік вулиць: 1-ї танкової бригади (2, 8), Березова (29–46), Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна (майже всі будинки 1–66), Вишнева, Волковича, Елеваторна, Забарівська, Заньковецької, Івана Виговського, Кибальчича, Київська (93–131), Кильцева, Космонавтів (20), Котляревського (25), Левка Лук'яненка, Леоніда Пашина, Липинського, Михайла Грушевського, Нова, Одеська (18), Олексія Сенюка, Пам'ятна.

Також у графіку на четвер — вулиці Перемоги (110–162), Першотравнева, Північна (61), Північний (1–16), Підлісна, Подусівська (27), Проєктна, Романа Бжеського, Садова, Солов'їна, Соснова, Спортивна, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери (2), Степна, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська (9) та Ялівщина.

У компанії нагадують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про знеструмлення можна перевіряти на офіційному сайті «Чернігівобленерго» в розділі про відключення електроенергії.

Як підготуватися до відключень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, зробити запас води, а також перевірити справність ліхтариків і свічок. Мешканцям дачного товариства «Лелека» варто врахувати, що світло вимикатимуть дві доби поспіль — з 08:00 до 20:00.

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