15 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 15 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 15 травня свято у світі

У світі 15 травня відзначають Міжнародний день сім’ї. Засноване в 1993 році з ініціативи Генеральної Асамблеєю ООН, це свято швидко знайшло своїх прихильників по всьому світу. Його мета – нагадати людям про те, що родина – найважливіша цінність у житті.

Також 15 травня – Міжнародний день захисту клімату.

Національна свята 15 травня:

День Збройних сил США

День Незалежності Республіки Парагвай

Жартівливі свята

Свято постільного режиму

День допитливої Варвари

Історичні події 15 травня: що цікавого відбувалося

1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої.

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1940 – у США в продажу з’явились нейлонові панчохи.

1115 – на Русі ухвалене перше православне свято — день пам’яті князів-страстотерпців Бориса й Гліба.

1673 – Корнеліус та Роза Барль отримали премію за виведений ними чорний тюльпан.

1905 – засновано місто Лас-Вегас у штаті Невада, США.

1918 – почала працювати перша авіапошта — у США, між Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком.

1930 – Еллен Черч стала першою у світі стюардесою, яка стала до виконання своїх обов’язків на рейсі авіакомпанії United Airlines між Сан-Франциско та Шаєнном (Вайомінг).

1973 – у США в продажу з’явилося перше число журналу “Playgirl”.

15 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 15 травня: Зоя.

Імена для хлопчиків за святцями 15 травня: Борис, Афанасій, Гліб, Роман, Давид.

15 травня – День народження знаменитостей

1845 – російський ембріолог, фізіолог, лауреат Нобелівської премії Ілля Мечников.

1859 – французький фізик, відкрив радіоактивність, Нобелівський лауреат П’єр Кюрі.

1873 – український громадський, військовий і державний діяч, гетьман Української Держави у 1918 році Павло Скоропадський.

1891 – російський письменник і драматург Михайло Булгаков.

1937 – американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді) Мадлен Олбрайт.

1940 – російська радянська кіноакторка Світлана Світлична.

1971 – українська журналістка і політик Ірина Геращенко.

Народні прикмети 15 травня

У народному календарі 15 травня – день Бориса і Гліба-сіячів, або Солов’їне свято. Вважалося, що люди, які у цей день почують солов’їний спів, будуть весь рік щасливими. Саме на Бориса і Гліба солов’ї починали співати, тому люди вирушали до лісу, щоб спіймати цих співучих птахів, яких потім продавали на ярмарках.

15 травня селяни сіяли огірки та гарбузи і молилися про гарний врожай цих овочів.

Народні прикмети 15 травня:

Соловей голосно співає 15 травня – незабаром настане справжнє літо.

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