15 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 15 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 15 травня свято у світі
У світі 15 травня відзначають Міжнародний день сім’ї. Засноване в 1993 році з ініціативи Генеральної Асамблеєю ООН, це свято швидко знайшло своїх прихильників по всьому світу. Його мета – нагадати людям про те, що родина – найважливіша цінність у житті.
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Також 15 травня – Міжнародний день захисту клімату.
Національна свята 15 травня:
День Збройних сил США
День Незалежності Республіки Парагвай
Жартівливі свята
Свято постільного режиму
День допитливої Варвари
Історичні події 15 травня: що цікавого відбувалося
1648 – відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої.
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1940 – у США в продажу з’явились нейлонові панчохи.
1115 – на Русі ухвалене перше православне свято — день пам’яті князів-страстотерпців Бориса й Гліба.
1673 – Корнеліус та Роза Барль отримали премію за виведений ними чорний тюльпан.
1905 – засновано місто Лас-Вегас у штаті Невада, США.
1918 – почала працювати перша авіапошта — у США, між Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком.
1930 – Еллен Черч стала першою у світі стюардесою, яка стала до виконання своїх обов’язків на рейсі авіакомпанії United Airlines між Сан-Франциско та Шаєнном (Вайомінг).
1973 – у США в продажу з’явилося перше число журналу “Playgirl”.
15 травня – День ангела
Імена для дівчаток за православним календарем 15 травня: Зоя.
Імена для хлопчиків за святцями 15 травня: Борис, Афанасій, Гліб, Роман, Давид.
15 травня – День народження знаменитостей
1845 – російський ембріолог, фізіолог, лауреат Нобелівської премії Ілля Мечников.
1859 – французький фізик, відкрив радіоактивність, Нобелівський лауреат П’єр Кюрі.
1873 – український громадський, військовий і державний діяч, гетьман Української Держави у 1918 році Павло Скоропадський.
1891 – російський письменник і драматург Михайло Булгаков.
1937 – американський державний діяч, держсекретар США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді) Мадлен Олбрайт.
1940 – російська радянська кіноакторка Світлана Світлична.
1971 – українська журналістка і політик Ірина Геращенко.
Народні прикмети 15 травня
У народному календарі 15 травня – день Бориса і Гліба-сіячів, або Солов’їне свято. Вважалося, що люди, які у цей день почують солов’їний спів, будуть весь рік щасливими. Саме на Бориса і Гліба солов’ї починали співати, тому люди вирушали до лісу, щоб спіймати цих співучих птахів, яких потім продавали на ярмарках.
15 травня селяни сіяли огірки та гарбузи і молилися про гарний врожай цих овочів.
Народні прикмети 15 травня:
- Соловей голосно співає 15 травня – незабаром настане справжнє літо.
- Ясний захід сонця у цей день обіцяє спекотне літо.
- Зацвіла черемха – скоро відчутно похолоднішає.
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