Дефіцит продуктів у Харкові після ударів РФ по логістичних складах поки що не підтвердився: полиці супермаркету на Салтівці заповнені, а ціни на базові продукти за місяць не зросли.

Дефіцит продуктів у Харківській області знову опинився в центрі обговорень — після масованих ударів росіян по складах і логістичних центрах біля Києва в мережі з'явилися фото порожніх полиць: спершу столичних, а згодом і харківських супермаркетів.

Громадяни миттєво відреагували на запевнення влади, що дефіциту продуктів у країні немає, і скупили бакалію. У частині торгових мереж навіть попередили, що «більше ніж шість штук по одній позиції не відпускають».

У Харкові, який пам'ятає дефіцит продуктів навесні 2022 року, порожні полиці є далеко не в усіх магазинах, хоча окремі випадки фіксують. Доктор економічних наук, професор ХНЕУ імені С. Кузнеця Дмитро Шиян каже: «Я не відчуваю дефіциту продуктів — днями заходив у колишній супермаркет «Восторг», все є на полицях».

Перевірка супермаркету на Салтівці, яку провело «Інфосіті», підтвердила: порожніх полиць немає, у продажу і бакалія, і товари першої необхідності. Директор із розвитку ТРЦ Андрій Кудінов навів конкретні цифри: сіль, як і раніше, коштує в межах 20 гривень за кілограм, борошно — два кілограми за 47 гривень (23–24 гривні за кілограм). «Ціни за останній місяць не зросли — навіть ажіотаж не вплинув на них», — наголосив він.

Експерти не вірять у голод. Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак наводить оцінку: продовольства, яке виробляє Україна цього року, може вистачити на 85 мільйонів людей, тоді як населення країни суттєво менше. «Дефіциту продуктів як такого не може бути. Є тільки питання логістичної доставки», — пояснив він.

Найбільша проблема, як зазначає «Об'єктив» зі слів експертів, — зруйновані ударами великі склади центрального зберігання. Бізнесу потрібен час, щоб перебудувати логістику, покрити збитки й заново закупити продукцію, адже кредити банків зараз отримати непросто.

Чи варто робити запаси

Експерти радять не панікувати і не скуповувати продукти про запас. Як пояснює Дмитро Шиян, ажіотаж нагадує довоєнні «гречані» та «соляні» паніки, коли люди купували стільки одного продукту, що його вистачило б на кілька поколінь. Альтернативою великим мережам він називає супермаркети біля дому та звичайні ринки — саме вони у 2022 році частково замістили великі логістичні компанії та продуктові мережі.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Харківській області: чи варто робити запаси та що відбувається з цінами.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів у Харківській області: які товари масово скуповують люди.