Андрій Білецький розкрив подробиці масових протестів під стінами Верховної Ради

В останні дні незадоволені українці активно протестують під стінами парламенту проти ухвалення закону про відкритий ринок землі. Участь у безстроковому мітингу також приймає і «Національний корпус». Як повідомляє Politeka, лідер руху Андрій Білецький розповів в інтерв'ю Politeka-Online про те, чого хочуть домогтися протестувальники.

Він підкреслив, що на кону стоїть продаж землі, тобто «останнього ресурсу, який значною мірою належить українцям і українській державі». Лідер «Нацкорпуса» підкреслив, що новий закон дозволить цьому ресурсу потрапити в руки українських олігархів і зарубіжних транснаціональних корпорацій.

За словами Білецького, Україна не отримає від продажу своєї землі ніякої вигоди. У зв'язку з цим він підкреслив, що акція протесту буде безстроковою.

«До пояснень нової влади, чи вони повноцінно розглядатимуть документ, чи зникне звідти продаж землі, в тому числі іноземцям, чи зникнуть норми про 210 тисяч гектарів землі…і багато інших питань», - зазначив Білецький.

Він також розповів про сутички протестувальників з правоохоронцями, підкресливши, що поширювана інформація не відповідає дійсності. Білецький підкреслив, що найпершы зіткнення були спровоковані так званою «зачисткою», яку влаштували силовики.

«На абсолютно спокійно стоячих людей кинули приблизно півтори тисячі ментів – це навряд чи можна назвати поліцією – з трьох підворіть, які атакували, зламали намети, заарештували і побили кілька десятків людей і саме після цього зібралося 500-800 людей, які вже протистояли поліції», - пояснив лідер «Нацкорпуса».

Раніше ми писали про те, що Андрій Білецький і Давид Арахамія зчепилися під стінами Верховної Ради на тлі триваючого мітингу.

Незадоволені українці продовжують протестувати під будівлею парламенту з земельної реформи. У мітингу бере активну участь «Національний корпус» під проводом Андрія Білецького. Вдень у середу, 18 грудня, до протестувальників вийшов голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. В результаті між ним і Білецьким розв'язався спір.

Так, лідер «Нацкорпуса» звинуватив нардепа в розгоні протестуючих за допомогою поліції, на що Арахамія заявив, що глава МВС Арсен Аваков впливає на «Національний корпус».

Білецький різко спростував ці звинувачення.

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців через ситуацію на Донбасі.

Також Politeka писала, що Андрій Білецький розкрив правду про Золоте-4: «Люди без хліба, швидка не приїжджає…».