Президент Володимир Зеленський в цьому році виграв свою головну битву, оскільки країна уникла найгіршого

Як повідомляє Politeka, про це в Politeka On-line розповів телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«В цьому році все могло виявитися набагато гірше. Нас могла чекати інфляція - цього не сталося. Зміцнення валюти відбулося. Хочемо ми цього, чи ні. Краще, коли ти отримуєш у доларовому еквіваленті більше, ніж отримував а 10-15%. Правда, заслуги в цьому самого президента небагато. Тут головна заслуга Зеленського - що він виграв вибори і прибрав головного крестопроадвца України - Петра Порошенка. Який грав і грає до сих пір на цих зобов'язаннях», - зазначив він.

Пальчевський уточнив, що фахівці розповідають йому про те, що Порошенко продовжує грати в «брудні ігри».

«Я спілкуюся з багатьма фахівцями. Вони можуть сказати, що клан Порошенко багато вкладають у піраміду державних зобов'язань, яка, на думку деяких економістів, призвела до того, що впав долар. Можу сказати, що мені приємніше, коли долар падає, ніж гривня. А є одне питання - хотілося б, щоб трохи просіли ціни. Але тут вже вступають інші сили в гру. І жадібність, заздрість», - підкреслив він.

Більш того, Пальчевський також звернувся до Зеленському особисто.

«Ті, хто краде протягом 30 років, вже замінені іншими. Але вони вже майже рік будуть при владі. Як думаєте, їм надходили пропозиції? Були. І як думаєте, вони відмовилися від них? Складне питання. Думаю, що багато немає», - уточнив він.

До цього Пальчевський розповідав, що голосували за Зеленського вчинили правильно.

«Всіх тих, хто голосував за Зеленського, і яких я пидбурював, як кажуть на вулицях, це робити, я хочу сказати, слава богу, ми вчинили загалом-то правильно. Тепер всі за ним, і за членами його команди, яких треба модулювати періодично, і поки можна гавкати, я буду це робити», - заявив він.

При цьому Пальчевський розповів, як він бачить досягнення Зеленського на політичній арені.

«Я хочу сказати, що, не дивлячись ні на що, ми входимо в новий рік з надією на світ, ми входимо з газом, ми входимо з новим Путіним, який, як я і припускав два тижні тому, а як не похвалитися, говорив про те, що швидше за все в сутичці з Зеленським, він займе досить м'яку позицію, а наш президент поки зайняв начебто тверду. І дивіться, працює. Тому що ви знаєте, немає нічого страшнішого, ніж особиста неприязнь. Ось та, яка існувала між двома лідерами і не давала країнам розвиватися», - заявив він.

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