Більшість росіян живуть гірше, ніж українці, незважаючи на стійкий міф про зворотнє
Як повідомляє Politeka, про це в інтерв'ю Politeka-online розповів відомий український експерт і політолог Олексій Арестович.
Він розповів про те, що насправді Росія живе далеко не так добре, як намагається показувати. За словами експерта, багато в чому це пояснюється кількома війнами, які веде путінський режим, а також запущеним Кремлем процесом відновлення Радянського Союзу.
«Існує стійкий міф, що в Росії живуть краще, ніж у нас, але російська ж статистика показує, що в Росії ¾ населення живуть гірше, ніж в Україні. Якщо не брати великі міста, периферія російська живе гірше, ніж у нас, при набагато вищих цінах на продукти і на все інше», - підкреслив Арестович.
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Він зазначив, що це підтверджується величезними чергами з територій ОРДЛО на підконтрольні Києву території і відсутністю таких черг в протилежному напрямку.
Експерт зазначив, що міф про хороше життя росіян почав активно просуватися в 2008 році під час світової суспільної кризи. За словами Арестовича, в цілому сучасна Росія повернулася до «міфології СРСР».
«Історія зробила петлю, і Росія знову стала міні-СРСР. Це видно по посиленому білоруському напрямку», - підкреслив експерт.
Раніше ми писали про те, що прес-конференція російського президента Володимира Путіна показала, що його апетити щодо України суттєво зросли.
Глава РФ вже прямим текстом заявив, що Причорномор'я і східна частина України є «подарунком Леніна», який віддав «споконвічно російські території», а зараз прийшов час з цим розібратися.
Таким чином він прозоро натякнув, звідки планує почати нове захоплення територій України. Це цілком може початися в районі Маріуполя, вважає військовий експерт і блогер Олексій Арестович.
Нагадаємо, Ахеджакова розкрила успіх путінської пропаганди: "Україна - наш ворог".
Як повідомляла Politeka, Путін націлився на "новий регіон" в Україні: "у лютому розпочнеться...".
Також Politeka писала, що заява Путіна сколихнула Україну, під загрозою Маріуполь.