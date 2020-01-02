В 2020 році українців чекає велика кількість цікавих подій, а майбутнє прем'єра Олексія Гончарука і зовсім незворотнє

Як повідомляє Politeka.net Олександр Харебін політичний радник, екс-заступник голови НТКУ і колишній експерт команди Володимира Зеленського вирішив спрогнозувати для Politeka on-line, що буде з Україною в 2020 році (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Харебін підвів підсумки 2019 року, вважаючи, що такого не було ні в одній країні.

"Рік був іншим в історії України, так і такого не було в жодній пострадянській країні. Тобто рік ознаменувався новими форматами, новим словом "діджіталізація", новим президентом, який ніколи не був політичною елітою або політичним висуванцем. Також новою ситуацією з армією, Нормандією і війною. Рік був непередбачуваним, абсолютно нестандартним", - зазначив експерт.

Крім того, він зробив прогноз на 2020 рік, зазначивши, що ж тепер станеться в Україні, з прем'єром Олексієм Гончаруком і Кабміном.

"Яким буде наступний рік? Ну, напевно, варто заглянути в 2019 рік, щоб зрозуміти, чого нам чекати від чинної влади. На щастя в 2020 році у нас точно не буде виборів президента України. Вибори парламенту відбудуться восени і новий Кабінет міністром з потенційно-новим прем'єром. Активно називали в кінці року пана Вітренко. Будемо дивитися, адже буде дуже цікаво", - підсумував політичний радник.

Нагадаємо, що виконавчий директор "Нафтогаза" Юрій Вітренко пробачив Газпрому 7,4 міліардів доларів штрафу за монопольну поведінку на ринку.

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