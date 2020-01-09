Президент України Володимир Зеленський робить одну помилку за іншою, що не може не відбитися на його рейтингу

Літак з президентом України Володимиром Зеленським на борту в 02:37 ночі приземлився в Києві. Він повернувся з Оману майже через добу після авіакатастрофи МАУ в Ірані, яка забрала життя 176 людей, включаючи 11 українців.

Як повідомляє Politeka.net, нічні наради президента України прокоментував український політолог Михайло Чаплига для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Це просто маячня божевільного. Всі собі спали спокійно, але раптом прилітає президент і хоп влаштовує нічні наради. Боїнг, коли розбився? Потрібно було одразу проводити нараду. Це, що справа президента? Президент може висловити своє співчуття. До чого, ось тоді все це?", - дивується експерт.

Він також зазначив, що Володимир Зеленський своїми діями доводить, що занадто швидко змінився на посту президента України. А те, що Зеленський прийшов побороти зробило його таким же "драконом", яким були його попередники.

"Занадто швидко ти перетворився в цього дракона з яким ти йшов воювати. Сер Ланселот став драконом. Єдине, що він може зробити, щоб залишитися Ланселотом - це повірити в тих людей, які дали тобі булаву. А ти, що робиш? Плюєш їм в обличчя. Адже вся ця нічна зустріч просто показуха. Ну прилетів ти вночі, так іди працюй. У чому винні ці дядьки і тітки?", - висловився Чаплига.

До всього іншого, експерт наполягає на тому, що така показуха була в радянські часи, а сьогодні вона вже нікому не потрібна.

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