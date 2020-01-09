В оточенні президента України Володимира Зеленського його підставляють власні люди
Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив український політолог Михайло Чаплига для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
"Дві вежі ведуть війну між собою. Ось давайте подивимося з ким Зеленський поїхав в Оман, нишком ось так. З Єрмаком, а інші поїхали на острова Хайнань. Одні поїхали в Оман по 4000 на добу, а другі полетіли в Хайнань, де за 1000 абсолютно всі", - зазначив політолог.
Крім того, він згадав, що перший помічник президента України Володимира Зеленського - Сергій Шефір полетів туди, де відпочиває екс-президент України Петро Порошенко.
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"А Шефір, де відпочиває? Головний інвестор всього цього проекту Зеленського. Так от, він на Сейшелах. Ви дивіться, який дивний збіг, адже там відпочиває і Порошенка. Про що розмовляє Шефір та Порошенко на Сейшелах? Очевидно, що вони про щось домовляються", - сказав політолог.
Також він звернув увагу на ще один дивний збіг: ДП України, яке друкує паспорти українцям перейшло чомусь під контроль якихось арабських товаришів з Еміратів.
"А в Арабських Еміратах перед цим перебував Арахамія. Тепер ось президент в Омані - у пральні кривавих грошей. І це після того, як вирішили розпродати українську землю. Тому я вірю, що ті громадяни України, які втекли в Оман, насосавшись грошей в Україні тепер під виглядом інвестицій купуватимуть землі. Фактично мова йде про розграбування українських земель через офшори. І президент нам про це доповідає", - резюмував експерт.
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