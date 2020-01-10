Якщо підтвердиться версія, що український Боїнг був збитий силами іранської ППО, то, найімовірніше, ракета була російською

Таку думку в інтерв'ю Politeka-online висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Юрій Табах, коментуючи заяву прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Той, грунтуючись на інформації, наданій розвідкою, повідомив, що лайнер МАУ був, найімовірніше, збитий іранською ракетою класу «земля-повітря».

«Я відразу можу побитися об заклад, що в іранців немає ракет «земля-повітря». Вірніше, вони є, але вони – не іранські. Я тільки підозрюю одну країну, чиї вони можуть бути», – підкреслив гість студії.

За його словами, держав, які виробляють ракети класу «земля-повітря», у світі дуже небагато, і Росія – одна з них.

«Трамп якраз умовив колись Путіна не продавати З-400 Ірану. Значить, у них є якісь інші російські ракети. Це була російська ракета, інших не могло бути», – вважає Табах.

Він припустив, що український літак летів не дуже високо, коли його збили.

«Може бути, якась була ракета не «земля-повітря», може, було щось інше. Але якщо вони кажуть, що це була ракета «земля-повітря», як говорить Борису Джонсону його розвідка, то на 99,9999% я вважаю, що це була російська ракета», – зазначив колишній військовий.

Він також упевнений, що український лайнер збили випадково,він був метою для знищення.

Раніше ми писали про те, що українці навряд чи дізнаються справжню причину аварії Боїнга в Тегерані, тому що нашій країні нададуть інформацію, яка буде найбільш прийнятна для сприйняття. Те, що катастрофа була жорстокою випадковістю, говорять практично всі експерти.

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