Політолог Руслан Бізяєв висловив свою думку про те, коли ж посадять екс-президента України Петра Порошенка

Як повідомляє Politeka.net, свої думки український політолог Руслан Бізяєв озвучив для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт висловив думку, що при тій ситуації, яка зараз існує в правоохоронних органах України екс-президента Петра Порошенко ніколи не посадять.

"Я не бачу з цими правоохоронними органами реальної перспективи посадки Петра Олексійовича. Там все дуже сумно, там половина дітей сільських дільничних і таку серйозну справу вони не доведуть до кінця. Я думаю, що цим питанням потрібно займатися особисто Володимиру Зеленському. Також, як він особисто займається тарифами на ЖКГ", - відзначив політолог.

До того ж, він підкреслив, що, коли Пустовойтенко в епоху кризи 1998 року займався питаннями ЖКГ, це можна було зрозуміти.

"Але, коли цим починає займатися президент - це говорить про те, що система хвора. Адже не може президент займатися такими питаннями. Цим питанням Кабмін має зайнятися. Та й що говорити, коли Янукович досі не сидить", - резюмував Бизяев.

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