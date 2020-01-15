Влада України не повинна були офіційно озвучувати першу-ліпшу версію аварії Боїнга МАУ під Тегераном

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Як відомо, команді українського президента дуже часто дістається за неефективну комунікацію, а деякі експерти взагалі заявляють, що на професійному рівні вона відсутня геть.

Свідчення цьому – реакція вищого керівництва країни на крах Боїнга через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Як відомо, українська влада спочатку озвучила як офіційну версію з технічними неполадками, які і призвели до трагедії.

На думку Маломужа, це було великою помилкою офісу Зеленського.

«Ми практично спочатку взяли вину на себе: на наш екіпаж, на наш літак тощо. Я вважаю, що в даній ситуації треба було зайняти важливу позицію щодо того, що «ми проводимо сьогодні оцінку ситуації, ми вимагаємо термінового розслідування, ми маємо ряд версій, які озвучуємо рівно, без пріоритетів». І це було б правильно», – вважає гість студії.

Маломуж наголосив, що ще о 8 годин ранку в день трагедії він особисто назвав сім імовірних причин падіння літака, серед яких були удар ракети ППО, теракт й інші фактори, але не було акценту на чомусь одному.

Більш того, через кілька годин вже були точні дані контррозвідки, тому що, за словами генерала, американці контролювали кожну частину території цієї країни, а особливо біля аеропорту, де стояли ППО Ірану і вартових ісламської революції.

Тому в даному випадку у Зеленського зробили велику помилку, поспішивши з заявою.

Раніше ми писали, що реакція українського керівництва на трагедію в Тегерані показала Заходу, що на суді в Гаазі у справі про збитий малайзійському Боїнг розраховувати на Україну як країну з твердою позицією по цій катастрофі більше не варто.

Нагадаємо, з'явилися фатальні докази у справі про збитий Боїнг.

Як повідомляла Politeka, Романенко вказав на наслідки катастрофи з українським Боїнгом.

Також Politeka писала, що у катастрофі українського Боїнга виявили "російський слід".