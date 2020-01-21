Президент України Володимир Зеленський може особисто зустрітися з Володимиром Путіним



Таку думку висловив в ефірі Politeka-online військовий і політичний експерт Олексій Арестович. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Думаю, що вони повинні зустрітися і поговорити на актуальні теми. У логічному сенсі, а не в етичному. Швидше за все вони поспілкуються неофіційно або через своїх представників або в присутності певних осіб. За посередництва того ж Нетаньяху, приймаючої сторони", - вважає експерт.

Інтерв'юер нагадав йому, що різні політики вже почали критикувати Зеленського за те, що він їде на пам'ятні заходи в Ізраїлі і пропустить День Соборності України.

"При Зеленському потрібно встигнути скрізь, але це не його стиль. Швидше за все, потрібно очікувати якоїсь лажі, але будемо сподіватися, що встигне чи зможе пояснити, що зовнішньополітична ситуація в Україні важливіше. Що він жертвує своєю репутацією або рейтингом для України", - відповів експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Робочий візит Зеленського та Ізраїлі відбудеться 23-24 січня. В програму візиту входять переговори з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

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