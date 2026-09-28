28 вересня у Полтаві через аварію на водопровідних мережах припинили водопостачання — без води тимчасово залишилися мешканці будинків за низкою адрес. Комунальники озвучили повний перелік вулиць.

Відключення води у Полтаві 25 вересня стало не останнім цього тижня — вранці 28 вересня місто знову лишилося без водопостачання на низці вулиць. Причиною стала аварія на водопровідних мережах, через яку воду перекрили мешканцям десятків будинків.

Як повідомляє «Полтававодоканал», водопостачання буде відсутнє до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження, проте точної години відновлення комунальники поки не називають.

Які вулиці Полтави лишилися без води

Повний перелік адрес, де 28 вересня припинили водопостачання, оприлюднило комунальне підприємство. Без води тимчасово залишилися мешканці таких вулиць:

На вулиці УПА — будинки 2, 3, 3А, 3Б, 4, 9/68, 13; на вулиці Капітана В. Кісельова — 3/7, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 44А; на проспекті Клубному — 4, 4А, 4Б.

Також без води лишилися жителі вулиці Решетилівської (1/2, 3, 5, 7А, 13, 15), вулиці Н. Левицького (3, 5, 6, 15, 16, 18) та вулиці Липової (1, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 14).

Найдовший перелік адрес — на вулиці Соборності, де води немає за номерами 49, 51, 53/1, 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 66, 67, 69/2, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75/2, 76, 77, 77А, 78, 79, та на вулиці Ю. Матвійчука (56А, 56Б, 62, 64, 64А, 66А, 68, 88, 98, 98Б, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 120, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127А, 129, 130, 133А, 137, 139/14, 151, 153).

Окрім того, відключення торкнулося вулиць Сінної (2/49, 2/4, 4, 4А, 4В, 4/2, 8/1) та Тролейбусної (2, 4, 4А, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 20, 20А), вулиці С. Петлюри (1/65, 3, 5, 7/22, 11, 13, 16, 21, 24/18, 26, 27, 28, 29) і проспекту Деревообробного (3, 4Б, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19).

Серед постраждалих адрес також проспект Анненський (2Б, 4Б), проспект Парашутний (2, 4, 5, 6), вулиця Павленківська (6, 8, 8А, 12, 14, 18, 24), вулиця Зіньківська (2, 4, 4А, 4В), вулиця Шведська (2, 6, 6Б) та вулиця Затишна (4, 8, 10, 12, 15).

Що робити мешканцям, поки триває ремонт

У «Полтававодоканалі» радять завчасно зробити необхідний запас води, адже терміни завершення робіт невідомі. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.

Як правильно зробити запас води

Для пиття й приготування їжі краще запастися бутильованою водою, яку можна довго зберігати. Орієнтовна норма — близько 2,5–3 літри питної води та 2–4 літри технічної на одну особу на добу.

Зберігати воду варто в місткостях із харчового пластику, подалі від світла, і обов'язково позначити бірками призначення: питна вода, вода для технічних потреб, вода для господарських потреб. У разі сумнівів щодо якості воду слід прокип'ятити або використати для побутових цілей.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Полтаві 23 вересня: комунальники назвали, які вулиці лишилися без водопостачання.

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